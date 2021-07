Zahl der Corona-Neuinfektionen in Südkorea auf neuem Rekordstand

Photo : YONHAP News

Südkorea hat mit Stand 0 Uhr am Donnerstag 1.275 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, davon 1.227 lokale und 48 eingeschleppte Fälle.Das entspricht dem bisher höchsten Wert seit der Meldung des ersten Covid-19-Falls im Land.Allein in Seoul wurden 546 lokale Ansteckungen bestätigt. Im Zusammenhang mit dem Cluster in einem Kaufhaus im Bezirk Gangnam wurden 22 weitere Infektionsfälle gemeldet, sieben weitere Fälle in Verbindung mit einer Karaoke-Einrichtung im Bezirk Seongdong.Im Zusammenhang mit einem Restaurant in Yeongdeungpo wurden sechs weitere Infektionen bestätigt. Die Behörden ermitteln derzeit die mögliche Ursache für den Ausbruch, darunter ein Lüftungsproblem, fehlende Trennwände oder ein hohes Menschenaufkommen.Mit der Zahl der Infektionsfälle in Seoul ist damit fast der Richtwert für Stufe 4 erreicht, die höchste Stufe nach dem neuen System für die soziale Distanzierung. Die Zahl der Testungen in der Hauptstadt stieg drastisch auf über 70.000 am Tag.Die Regierung teilte die Einschätzung mit, dass Seoul am Freitag den Richtwert für die Stufe 4 erreichen werde. Sie überprüfe auch, lediglich in Seoul die Stufe zu erhöhen.Auf Stufe 4 dürfen nach 18 Uhr höchstens zwei Personen zusammenkommen. Nachtclubs und Bars bestimmter Arten müssen vorübergehend schließen. Versammlungen und Veranstaltungen sind verboten. Bei Hochzeiten und Trauerfeiern dürfen lediglich Verwandte anwesend sein.Am Mittwoch erhielten 35.000 Personen ihre erste Impfung gegen Covid-19. Die Zahl der Erstgeimpften stieg damit auf 15,47 Millionen. Die Zahl der vollständig Geimpften liegt nun bei 5,55 Millionen, 10,8 Prozent der Einwohnerzahl.