Regierung wählt zwei potenzielle Museumsstandorte für Kunstsammlung des vestorbenen Samsung-Chefs aus

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat zwei Kandidatenstandorte für den Bau eines Kunstmuseums ausgewählt, das die vom verstorbenen Vorsitzenden der Samsung-Gruppe, Lee Kun-hee, dem Staat gespendeten Kunstwerke und Kulturgüter beherbergen wird.Viele Gebietskörperschaften im Land konkurrierten darum. Das Kulturministerium gab am Mittwoch zwei Orte in Seoul als Kandidatenstandorte bekannt.Ein Gelände befindet sich in Songhyeon-dong im Bezirk Jongno. Aktuell läuft ein Verfahren für die Übernahme des Eigentums durch die Stadtverwaltung. Das Gelände liegt in der Nähe der Niederlassung des Nationalmuseums für moderne und zeitgenössische Kunst in Seoul.Ein weiterer Kandidatenstandort liegt im Bezirk Yongsan und ist im Besitz des Kulturministeriums. Das Gelände grenzt direkt an das Nationalmuseum Koreas an.Kulturminister Hwang Hee sagte, dass die Nationalmuseen und –kunstmuseen Südkoreas in fachlicher Hinsicht bereits auf Weltniveau seien. Jedoch lägen sie hinsichtlich der Beliebtheit unter ausländischen Touristen und des Erkenntnisgrads verglichen mit führenden Museen im Ausland zurück.Es wird wohlwollend überprüft, 23.000 gespendete Werke, darunter 21.000 alte Kunstwerke und 1.400 Werke der modernen und zeitgenössischen Kunst, in einer Einrichtung aufzubewahren, um diese für Ausstellungen und zu Forschungs- und Bildungszwecken zu nutzen.Kim Yong-na, die Leiterin eines für die Nutzung von Lees Kunstsammlung zuständigen Komitees, sagte, sie glaube, es entspreche der Absicht des Spenders, die gespendeten Werke an einem Ort auszustellen. Das würde auch die Spendenkultur fördern.Das Kulturministerium will als Ergänzung zur Bestimmung Seouls zum Kandidatenort dafür sorgen, dass man auch in anderen Regionen wie zum Beispiel durch Wanderausstellungen Lees Kunstsammlung bewundern kann.Kulturminister Hwang versprach, ab dem zweiten Halbjahr 2022 mindestens dreimal im Jahr Wanderausstellungen zu veranstalten.