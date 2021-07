Präsidialamt akzeptiert demütig Kritik an verspäteter Reaktion auf Wiederaufflammen von Corona-Pandemie

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt akzeptiert demütig Kritik, dass eine verspätete Reaktion der für die Seuchenbekämpfung zuständigen Behörden zum Wiederaufflammen der Corona-Pandemie in der Hauptstadtregion beigetragen habe.Die entsprechende Äußerung macht der präsidiale Chefsekretär für politische Angelegenheiten, Lee Cheol-hee, in einem Radioprogramm am Donnerstag.Das aktuell starke Infektionsgeschehen führte Lee darauf zurück, dass sich die Regierung angesichts der pandemiebedingten finanziellen Schwierigkeiten einiger Personen und der Corona-Müdigkeit der Öffentlichkeit parallel zu den Anstrengungen um die Seucheneindämmung auch um die Wirtschaftsbelebung bemüht habe.Die Regierung rufe die Bürger erneut auf, die Regeln zur Corona-Eindämmung einzuhalten, weil das Land jetzt wohl mit dem letzten Hindernis für die Erreichung einer Herdenimmunität konfrontiert sei, sagte Lee.