Seoul äußert tiefes Beileid über Tod von Haitis Präsident Jovenel Moise

Photo : KBS News

Die Regierung in Seoul hat tiefes Beileid für das haitische Volk im Zusammenhang mit dem Mordanschlag auf den Staatspräsidenten Jovenel Moise ausgedrückt.Das südkoreanische Außenministerium gab bekannt, Seoul hoffe, dass das haitische Volk in einer schockierenden Situation zusammenhalte und bald Stabilität in die Politik und Gesellschaft zurückkehre. Südkorea werde dafür weiterhin mit der haitischen Regierung sowie international eng kooperieren.Wie aus Haiti verlautete, sollen in der Nacht zum Mittwoch Auftragsmörder in die Residenz des Präsidenten Moise eingedrungen sein und das Staatsoberhaupt erschossen haben.