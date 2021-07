Wirtschaft Südkorea und China geben eine Million Setzlinge ins Meer

Südkorea und China veranstalten am Freitag eine gemeinsame Freilassung von Setzlingen ins Meer.



Die Veranstaltung finde on- und offline statt und in Südkorea an einem Hafen auf der Insel Yeongjong in Incheon, teilte das Ministerium für Ozeane und Fischerei mit. Insgesamt eine Million Setzlinge werden ins Meer gelassen.



Die Regierung wird am 9. und 15. Juli 300.000 Jungfische einer Umberfischart und 200.000 Setzlinge von Schwimmkrabben in Fischereigebieten vor der Westküste Südkoreas freilassen.



Die chinesische Seite wird in der Küstenstadt Yantai in der Provinz Shandong 500.000 Jungfische ins Meer lassen.



Beide Länder hielten seit 2018 jedes Jahr turnusmäßig die gemeinsame Veranstaltung zur Freilassung von Jungfischen ab. Dieses Jahr findet die Veranstaltung angesichts der Corona-Pandemie in jedem Land gleichzeitig statt. Beide Seiten werden sich im Internet in Echtzeit über den Verlauf der Veranstaltung auf der anderen Seite informieren.