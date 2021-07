Kospi verliert rund ein Prozent

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Kospi-Index hat am Donnerstag rund ein Prozent verloren.Der Hauptindex büßte 0,99 Prozent auf 3.252,68 Zähler ein. Es war der größte Tagesverlust seit dem 13. Mai.Grund waren Sorgen der Anleger wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen in Südkorea.Der Kospi war zunächst gut in den Handel gestartet, da ein Bericht der US-Notenbank Fed offenbar darauf hindeuten könnte, dass der Termin für ein Tapering oder eine Reduzierung der Anleihenkäufe nicht vorgezogen würde.Später verlor der Kospi, als bekannt wurde, dass Südkorea bei den Neuinfektionen einen neuen Rekord aufstellte. Die Behörden signalisierten bereits, bald Corona-Schutzmaßnahmen der höchsten Stufe 4 beschließen zu können, sollten die Zahlen nicht sinken.Ausländische Anleger hätten sich wegen des Anstiegs der Neuinfektionen von koreanischen Aktien getrennt, zusätzlich habe der Verfallstermin bei den Optionen für sinkende Kurse gesorgt, wurde Lee Won von Bookook Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.