Seoul bleibt auch nach Sugas Äußerung bei Position zu Moons möglichem Japan-Besuch

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt hat auch nach Äußerungen des japanischen Premierministers Yoshihide Suga in Bezug auf einen eventuellen Japan-Besuch von Präsident Moon Jae-in die Position wiederholt, dass nichts feststehe.Entsprechendes sagte ein Beamter des Präsidialamtes am Donnerstag telefonisch KBS gegenüber, als er nach der Position zu Sugas Bemerkung gefragt wurde. Suga hatte gesagt, es sei selbstverständlich, ihn gemäß diplomatischem Protokoll höflich zu behandeln, sollte Präsident Moon anlässlich der Olympischen Spiele in Tokio Japan besuchen.Der Beamte meinte, dass die Position des Präsidialamtes unverändert bleibe, weil Suga nicht direkt gesagt hatte, dass er ein Gipfelgespräch mit Moon führen wolle.Das Präsidialamt hatte am Mittwoch hinsichtlich der Besuchsmöglichkeit gesagt, dass aktuell nichts feststehe. Man könnte den Japan-Besuch überprüfen, sollten ein Korea-Japan-Gipfel und Ergebnisse dieses Gesprächs zu erwarten sein.