Belgiens Außenministerin beordert Seoul-Botschafter zurück

Photo : YONHAP News

Die belgische Außenministerin Sophie Wilmès hat offenbar den Botschafter in Seoul Peter Lescouhier zurückbeordert.Der Botschafter solle unverzüglich zurückkehren, berichtete die US-amerikanische Zeitung "Politico" am Mittwoch. Grund sei, dass die Frau des Botschafters erneut in einen Fall von Körperverletzung verwickelt gewesen sei.Aus Rücksicht auf das "exzellente Verhältnis" mit Südkorea solle das Paar umgehend nach Belgien zurückkehren.Die Ministerin hatte den Botschafter bereits nach Belgien gerufen, nachdem dessen Frau am 9. April in einem Bekleidungsgeschäft im Yongsan-Viertel Angestellte geschlagen hatte. Aufgrund dieses Vorfalls sollte die Amtszeit des Botschafters in Seoul ohnehin in diesem Sommer enden.Laut einem Bericht des belgischen Nachrichtenangebots VRT werde aufgrund des neuerlichen Vorfalls mit einer noch früheren Heimkehr des Diplomaten gerechnet.Die Frau des Botschafters soll am Montag mit einem Straßenkehrer aneinandergeraten sein, nachdem dieser sie aus Versehen mit dem Besen berührt hatte. Als die Polizei eintraf, hätten jedoch beide von einer Anzeige absehen wollen.