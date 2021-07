Südkorea ruft höchste Corona-Warnstufe aus

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat am Freitag die höchste Corona-Warnstufe ausgerufen.Stufe 4 gilt demnach ab Montag für zwei Wochen. Das gab Ministerpräsident Kim Boo-kyum auf einer Regierungssitzung zum Vorgehen gegen Covid-19 bekannt.Laut dem Premier bleibe das Versammlungsverbot in Bezug auf Einrichtungen des Nachtlebens wie Clubs und Bars bestehen. Die ursprünglich vorgesehenen Lockerungen für Geimpfte würden vertagt.Gemäß Stufe 4 sind private Zusammenkünfte von mehr als vier Menschen verboten, ab 18 Uhr dürfen sich nicht mehr als zwei Personen privat treffen.Sämtliche Veranstaltungen und Demonstrationen sind verboten, lediglich Ein-Personen-Proteste sind erlaubt. Zu Hochzeiten und Trauerfeiern dürfen nur Verwandte kommen.Restaurants, Cafés und Bars dürfen bis 22 Uhr geöffnet bleiben.Am Freitag wurden 1.316 Neuinfektionen gemeldet, so viele wie nie seit dem Beginn der Corona-Pandemie. Erst am Donnerstag war ein neuer Höchstwert verbucht worden.