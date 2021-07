Südkorea begrüßt Bildung von IAEA-Expertenteam für Überprüfung der Entsorgung von Fukushima-Wasser

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat die Bildung eines Expertenteams durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) für die Überprüfung des geplanten Ablassens kontaminierten Wassers aus dem havarierten Atomkraftwerk Fukushima begrüßt.Das Büro für die Koordinierung der Regierungspolitik, das Außenministerium und die Kommission für Nuklearsicherheit gaben in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Freitag bekannt, dass die IAEA den südkoreanischen Experten Kim Hong-suk in ihr Expertenteam aufgenommen habe.Damit habe Südkorea eine Mindestvorkehrung getroffen, um die Sicherheit seiner Bürger durch direkte und indirekte Überprüfungen zu schützen, sollte Japan die Ableitung verseuchten Wassers doch noch umsetzen.Dr. Kim Hong-suk vom Korea-Institut für Nuklearsicherheit (KINS) ist Experte auf dem Gebiet der Analyse und Bewertung radioaktiver Stoffe. Er ist derzeit Südkoreas Vertreter im UN-Wissenschaftsausschuss über die Auswirkungen der atomaren Strahlung.Nachdem die japanische Regierung im April die Ableitung kontaminierten Wasser aus dem AKW Fukushima ins Meer beschlossen hatte, hatte die südkoreanische Regierung angesichts der Gefahr für die Sicherheit und die maritime Umwelt der Nachbarländer starkes Bedauern geäußert. Sie hatte von einem einseitigen Schritt gesprochen, der ohne ausreichende Beratungen mit Südkorea, dem nächsten Nachbarland, beschlossen worden sei.Seoul hatte zudem der internationalen Gemeinschaft einschließlich der IAEA seine Sorge mitgeteilt und gefordert, Informationen über den gesamten Prozess der Entsorgung kontaminierten AKW-Wassers transparent freizugeben und eine internationale Überprüfung durchzuführen.