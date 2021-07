Nuklearchefunterhändler Südkoreas und der USA beraten über Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas und der USA für die Atomgespräche mit Nordkorea haben telefonisch miteinander gesprochen.Wie das südkoreanische Außenministerium am Donnerstag bekannt gab, habe sich Noh Kyu-duk mit seinem US-amerikanischen Gegenüber Sung Kim über Folgemaßnahmen zum jüngsten Spitzentreffen ausgetauscht.In dem Gespräch sei es darum gegangen, wie die Einigungen beim Spitzentreffen zwischen Moon Jae-in und US-Präsident Joe Biden zügig umgesetzt werden können.Auch hätten sie über Wege gesprochen, wie sich grundlegende Fortschritte in den Bemühungen um eine Denuklearisierung und dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel erzielen lassen.Das Telefongespräch kam 17 Tage nach dem persönlichen Treffen der beiden Verhandlungsführer in Seoul zustande.Sung Kim hatte am Dienstag bereits seinen chinesischen Ansprechpartner Liu Xiaoming angerufen. Auch in diesem Gespräch habe die koreanische Halbinsel im Zentrum gestanden.