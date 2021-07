Südkorea unterstützt Kambodscha beim digitalen Regieren

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung wird ihre Erfahrungen mit der Planung und dem Betrieb einer digitalen Regierung an Kambodscha weitergeben.Das Innenministerium teilte mit, dass beide Länder am Donnerstag eine Absichtserklärung für die Errichtung eines Kooperationszentrums für digitale Regierung abgeschlossen hätten.Südkorea und Kambodscha hatten anlässlich des Sondergipfels zwischen Südkorea und dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN im Jahr 2019 vereinbart, ihre Zusammenarbeit auf dem Gebiet der digitalen Regierung auszubauen. Sie hatten letztes Jahr auf Wunsch der kambodschanischen Regierung einen Rahmenplan für die digitale Regierung Kambodschas gemeinsam aufgestellt.Die Absichtserklärung soll dazu dienen, die Umsetzung von 26 aus dem Plan hervorgehenden Aufgaben zu unterstützen.Vereinbart wurde unter anderem, dass Südkorea Experten ins Kooperationszentrum entsendet, das von diesem Jahr bis 2023 am Sitz des Ministeriums für Post und Telekommunikation in Phnom Penh errichtet werden soll.