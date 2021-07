Lee Jae-sung wechselt zu Bundesligist Mainz 05

Photo : YONHAP News

Der koreanische Fußballspieler Lee Jae-sung ist zum 1. FSV Mainz 05 gewechselt.Mainz 05 gab am Donnerstag (Ortszeit) in seinem Internetauftritt bekannt, dass Lee einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben habe.Lee sagte am Flughafen Frankfurt, dass endlich sein Traum Realität werde, in der 1. Bundesliga zu spielen.Der Mittelfeldspieler war 2018 vom südkoreanischen Klub Jeonbuk Hyundai Motors zum Zweitligisten Holstein Kiel gewechselt. Er hatte in drei Spielzeiten in insgesamt 104 Spielen 23 Tore erzielt und 25 Torvorlagen gegeben.Sein Vertrag bei Holstein Kiel war im Juni ausgelaufen.