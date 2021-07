Wirtschaft Südkorea und Australien wollen Kooperation bei kohlenstoffarmen Technologien ausbauen

Südkorea und Australien wollen ihre Kooperation auf dem Gebiet kohlenstoffarmer Technologien ausbauen.



Darüber diskutierten das koreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie und das australische Ministerium für Industrie, Wissenschaft, Energie und Ressourcen bei der 30. Sitzung des bilateralen Ausschusses für Energie- und Ressourcenkooperation. Die Sitzung fand am Donnerstag und Freitag per Videokonferenz statt.



Der Ausschuss ist ein offizielles Kooperationsgremium zwischen Südkorea und Australien in den Bereichen Energie und mineralische Ressourcen und tritt seit 1980 regelmäßig zusammen.



Bei der diesmaligen Sitzung teilten beide Seiten Informationen über den aktuellen Stand der Energiepolitik beider Länder. Sie suchten nach Wegen zur Kooperation in Bereichen wie kohlenstoffarme Technologien, wichtige Mineralien und Naturgas.