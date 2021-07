Regierung legt Strategie für Förderung von Batterieindustrie vor

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat einen Plan vorgestellt, damit Südkorea Marktführer in der Sekundärbatterie-Industrie wird.Der Plan umfasst Unternehmensinvestitionen von über 40 Billionen Won bis 2030. Die Regierung wird mit der Forschung und Entwicklung in großem Stil, steuerlichen Begünstigungen und Krediten Unterstützung leisten. Sie will zudem über 1.100 Fachkräfte im Jahr ausbilden.Die entsprechende Strategie zur Entwicklung der Sekundärbatterie-Industrie (K-Batterie-Strategie) legte die Regierung am Donnerstag in einer Fabrik des Batterieherstellers LG Energy Solution in Ochang in der Provinz Nord-Chungcheong vor.Die Strategie umfasst Maßnahmen, um Südkorea zum führenden Stützpunkt der globalen Sekundärbatterie-Industrie zu entwickeln. Ziel ist es, dass Südkorea mit klarem Vorsprung Marktführer wird.Hierfür werden Unternehmen, darunter drei Batteriehersteller, in den nächsten zehn Jahren insgesamt 40,6 Billionen Won (35 Milliarden Dollar) investieren.Die Regierung will den Umsatz in der Batterieindustrie auf 166 Billionen Won (knapp 145 Milliarden Dollar) im Jahr 2030 steigern.