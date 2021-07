Badestrände in Gangwon ab heute geöffnet

Photo : YONHAP News

Die Badestrände an der Ostküste in der Provinz Gangwon öffnen ab dem heutigen Freitag der Reihe nach.Heute öffneten 21 Strände im Landkreis Yangyang. Sie bleiben bis 22. August geöffnet.Die Strände in Sokcho werden am Samstag öffnen und bis 29. August geöffnet bleiben.Die Provinzverwaltung und die Verwaltungen der sechs Städte und Landkreise an der Ostküste treffen Schutzmaßnahmen, um eine Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen. Für alle Strände wird eine sogenannte Ampel zum Menschenaufkommen betrieben, die anzeigt, inwieweit ein Strand im Verhältnis zu einer angemessenen Besucherzahl belegt ist.An großen Stränden wie Gyeongpo in Gangneung gilt von 19 Uhr bis 7 Uhr ein Verzehrverbot.Einige Strände, darunter Songjeon in Yangyang, führten ein Buchungssystem ein, damit Urlauber zur gewünschten Zeit am Strand sein können.Angesichts des starken Anstiegs der Corona-Zahlen in der Hauptstadtregion beschloss die Stadt Gangneung vorläufig, eine Verwaltungsanordnung zu erteilen, damit auch Geimpfte an den Stränden eine Maske tragen müssen.