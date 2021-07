Startzeremonie für südkoreanische Mannschaft für Olympische Spiele in Tokio

Photo : YONHAP News

Eine Zeremonie zur Bildung der südkoreanischen Mannschaft für die anstehenden Olympischen Spiele in Tokio hat am Donnerstag stattgefunden.Die Zeremonie verlief anders als bei früheren Olympischen Spielen in ruhiger Stimmung.Südkorea entsendet ein Team aus 354 Mitgliedern, darunter 232 Athletinnen und Athleten in 29 Sportarten.Die Vorbereitung auf die anstehenden Spiele war sowohl in körperlicher als auch mentaler Hinsicht voller Schwierigkeiten. Athletinnen und Athleten nannten es als ihr Ziel, Hoffnung zu machen, und wollten eher nicht über Medaillen sprechen.Volleyball-Star Kim Yeon-koung, Fahnenträgerin des südkoreanischen Teams, versprach, den Bürgern inmitten der Müdigkeit wegen der Corona-Pandemie Kraft zu geben.Sie wisse, dass viele Menschen hinter dem Frauenvolleyball stünden. Man wolle sich bemühen, dank großer Unterstützung eine gute Leistung zeigen zu können, sagte Kim. Sie wolle trotz vieler Schwierigkeiten wegen Covid-19 ihr Bestes tun, um viele Menschen ermutigen zu können.Taekwondo-Kämpfer In Kyo-don, der Blutkrebs überwand und zum ersten Mal an Olympischen Spielen teilnimmt, zeigte sich ebenfalls entschlossen. Er wolle sich bis zur Eröffnung noch gründlicher vorbereiten, um einen „goldenen Tritt“ zeigen zu können.Das Team wird am 19. Juli nach Tokio aufbrechen.