Nationales Schulen in Hauptstadtregion kehren zu Online-Unterricht zurück

Die Schulen in der Hauptstadtregion kehren vollständig zum Fernunterricht zurück, weil dort die höchste Corona-Warnstufe ausgerufen wurde.



Die Entscheidung teilte das Bildungsministerium am Freitag mit. Der Wechsel zum Online-Unterricht erfolge jedoch erst am 14. Juli, weil Zeit für Vorbereitungen gebraucht werde.



Stufe 4, die höchste Stufe nach dem neuen System für die soziale Distanzierung, gilt ab Montag. Daher ist der Wechsel abhängig von Bedingungen in einzelnen Regionen und Schulen bereits am Montag möglich.



Das Ressort teilte zugleich mit, nötigenfalls Präsenzunterricht zu erlauben, unter der Voraussetzung, dass Maßnahmen zur Begrenzung der Schülerdichte auf ein Mindestmaß getroffen werden.



An Schulen, wo zurzeit noch die Abschlussprüfung des laufenden Semesters stattfindet oder bevorsteht, dürfen Schüler ebenfalls in die Schule kommen.