Politik Vereinigungsminister bedauert Forderung von Oppositionschef nach Abschaffung seines Ministeriums

Vereinigungsminister Lee In-young hat sein starkes Bedauern ausgedrückt, nachdem der Chef der Oppositionspartei Macht des Volks (PPP) die Abschaffung des Vereinigungsministeriums gefordert hatte.



Er möchte fragen, ob die Äußerung des Vorsitzenden Lee Jun-seok die Meinung der PPP sei, sagte der Minister am Freitag. Wenn dies der Fall sei, sei es sehr bedauerlich, ließ er durch das Sprecherbüro mitteilen.



Der Oppositionschef hatte in einem Radioprogramm früher am Freitag auf die Notwendigkeit hingewiesen, das für die innerkoreanischen Angelegenheiten zuständige Ministerium abzuschaffen. Die innerkoreanischen Beziehungen seien nicht federführend vom Vereinigungsminsterium, sondern im Allgemeinen direkt vom Geheimdienst NIS oder vom Präsidialamt verwaltet worden, sagte er.