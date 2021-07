Politik Befreiung von Quarantänepflicht für im Ausland vollständig Geimpfte gilt weiter

Südkorea wird die im Ausland vollständig Geimpften weiter von der Quarantänepflicht nach der Einreise befreien, obwohl in der Hauptstadtregion ab nächste Woche die höchste Corona-Warnstufe gilt.



Das teilte Son Young-rae, Sprecher des Gesundheitsministeriums, am Freitag vor der Presse mit.



Ziel der Maßnahmen auf Stufe 4 sei es, dass die Menschen möglichst zu Hause blieben. Daher würden die Ausnahmen für die Menschen, die ihre erste Impfung erhalten hätten oder vollständig geimpft seien, ausgesetzt, hieß es.



Jedoch werde daran festgehalten, dass sich im Ausland vollständig Geimpfte nach der Einreise nach Südkorea nicht in Selbstquarantäne begeben müssen, sagte Son. Zugleich wies er darauf hin, dass auch solche Menschen vor der Einreise ein negatives PCR-Testergebnis vorzeigen müssten und nach der Ankunft dreimal innerhalb von 14 Tagen negativ getestet werden müssten.