Bewerber für Präsidentschaftswahl können sich anmelden

Photo : YONHAP News

Bewerber für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr können sich nun anmelden.Heute startete der offizielle Anmeldezeitraum für Bewerber. Diese können sich bis 12. Februar 2022 bei der nationalen Wahlkommission (NEC) in die Liste eintragen.Die Südkoreaner wählen in 240 Tagen, im März 2022, ihr neues Staatsoberhaupt.Nach der Anmeldung dürfen Bewerberinnen und Bewerber offizielle Wahlkampfaktivitäten beginnen. Unter anderem dürfen sie ein Wahlkampfbüro eröffnen und bis zu zehn bezahlte Mitarbeiter einstellen.Auch dürfen sie per Telefon, Kurznachrichten und E-Mail für sich Werbung machen und eine Broschüre mit ihren Wahlkampfversprechen herausgeben.Darüber hinaus darf jeder Bewerber Wahlkampfspenden in Höhe von bis zu 2,57 Milliarden Won oder 2,25 Millionen Dollar auftreiben.