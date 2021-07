Südkoreas Schiffbauer erfreuen sich bester Auftragslage seit 13 Jahren

Photo : YONHAP News

Südkoreas Schiffbauer haben sich im ersten Halbjahr der besten Auftragslage seit 13 Jahren erfreut.Wie das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Sonntag mitteilte, schrieben sich die Werften Aufträge über 10,88 Millionen gewichtete Tonen (CGT) in ihre Bücher.Das entspreche einem Anteil von 44 Prozent an den weltweit vergebenen Aufträgen in den ersten sechs Monaten des Jahres.Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum sei dies ein Anstieg um 724 Prozent gewesen. Verglichen mit der ersten Jahreshälfte 2019 sei das Auftragsvolumen um 183 Prozent gestiegen.Zudem war es nach Ministeriumsangaben das beste Halbjahresergebnis seit 13 Jahren. Zuletzt seien in den Boomjahren 2006 und 2008 ähnliche Volumina registriert worden.Laut einem Beamten des Ministeriums werde auch im weiteren Jahresverlauf mit einer sehr guten Auftragslage gerechnet.