Seoul macht weiterhin fruchtbares Spitzengespräch zur Voraussetzung für Japan-Besuch Moons

Photo : YONHAP News

Südkoreas Präsident will offenbar nur dann zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio kommen, wenn ein Spitzentreffen mit dem japanischen Premier anberaumt wird und Aussichten auf einen Erfolg des Gesprächs bestehen.Das Präsidialamt bekräftigte die Position, dass eine eventuelle Teilnahme von Präsident Moon Jae-in an der Eröffnungszeremonie davon abhängen würde, ob im Rahmen des Besuchs auch das Zustandekommen eines fruchtbaren koreanisch-japanischen Gipfeltreffens garantiert sei.Ein Beamter des Präsidialamtes sagte KBS telefonisch, dass Seoul zwei Bedingungen genannt habe. Nämlich erstens ein Gipfeltreffen, bei dem es zweitens auch Ergebnisse gibt. Japan habe zwar gesagt, dass ein Gipfel stattfinden sollte, habe sich aber bislang nicht auf Diskussionen über mögliche Themen eingelassen.Komme es zu einem Gipfel, dann müsse es auch eine Einigung geben. Dabei könnte es sich um Bemühungen um zukunftsorientierte Lösungsansätze im bilateralen Verhältnis handeln. Wenigstens aber müsse es Fortschritte geben, die den Bürgern beider Länder berichtet werden könnten.Wie verlautete, wolle Südkorea über Fragen zur Vergangenheit wie die Zwangsarbeit und die sexuelle Sklaverei zur Kolonialzeit sprechen. Auch Angelegenheiten wie die Exportbeschränkungen und die Ableitung kontaminierten Wassers aus dem AKW Fukushima wolle Seoul auf der Tagesordnung eines eventuellen Gipfels sehen.