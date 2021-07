55- bis 59-Jährige können Termin für Corona-Impfung buchen

Photo : YONHAP News

55- bis 59-Jährige in Südkorea können ab heute einen Termin für die Corona-Impfung buchen.Das Angebot richtet sich an etwa 3,52 Millionen Menschen. Termine können bis 18 Uhr am Samstag reserviert werden. Die Impfung beginnt am 26. Juli, ihnen wird der Impfstoff von Moderna verabreicht.Auch 100.000 Menschen im Alter von 60 bis 74 Jahren, die im Mai und Juni einen Impftermin gebucht hatten, diesen aber nicht wahrnehmen konnten, dürfen einen neuen Termin vereinbaren.50- bis 54-Jährige können ab 19. Juli ihren Impftermin buchen. Sie werden ab 9. August geimpft.Ab heute erhalten Wehrpflichtige und Unteroffiziersanwärter, die zwischen Juli und September ihren Dienst beginnen, die Impfung mit dem Pfizer-Mittel. Ab Dienstag werden Erziehungskräfte in Kindertagesstätten und Kindergärten sowie Lehrkräfte von ersten und zweiten Grundschulklassen geimpft. Für sie kommen im Rahmen eines Impfstoff-Swaps bereitgestellte Pfizer-Impfdosen aus Israel zum Einsatz.Son Young-rae, Sprecher des Gesundheitsministeriums, sagte, sollte in den nächsten zwei Wochen dank allen Bemühungen eine Verlangsamung des aktuellen Ausbreitungstempos gelingen, könne man das Infektionsgeschehen wieder unter Kontrolle bringen, weil in zwei Wochen wieder besonders viel geimpft werde.Entscheidend sei aber die termingerechte Lieferung von Impfdosen. Die Regierung erklärte, dass noch im Juli zehn Millionen Dosen und im August und September insgesamt 70 Millionen Dosen ausgeliefert würden. Im dritten Quartal würden dann 21 Millionen Menschen ohne Weiteres ihre erste Spritze bekommen, so die Regierung.