Internationales Entführtes koreanisches Missionarsehepaar in Haiti freigelassen

Ein in Haiti entführtes südkoreanisches Missionarsehepaar ist freigelassen worden.



Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass das Paar am Samstag gegen Mittag (Ortszeit) freigelassen worden sei. Es war am 24. Juni in einem Randbezirk der Hauptstadt Port-au-Prince entführt worden.



Beide waren in guter Verfassung und traten am Sonntag den Heimflug an.



Unmittelbar nachdem sie über die Entführung informiert worden war, hatte die Regierung im Außenministerium eine Taskforce gebildet. Vizeaußenminister Choi Jong-kun hatte am 25. Juni mit Claude Joseph, kommissarischer Premierminister und Außenminister Haitis, ein Telefongespräch geführt und dabei um Interesse und die Kooperation für die Freilassung des Paars gebeten.



Der auch für Haiti zuständige Botschafter in der Dominikanischen Republik, Lee In-ho, hatte sich mit dem Polizeichef Haitis und weiteren Beamten getroffen.



Seit Februar 2019 gilt die zweithöchste Reisewarnung Südkoreas für gesamt Haiti, nach der ein Rückzug aus dem Land empfohlen wird. Die Regierung rät nach der Ermordung von Präsident Jovenel Moïse am 7. Juli den koreanischen Bürgern in Haiti kontinuierlich dazu, das Land baldigst zu verlassen.