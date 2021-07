Seoul äußert Bedauern über Durchsickern von Diskussionen über möglichen Gipfel durch Tokio

Photo : KBS News

Südkorea hat sein Bedauern darüber ausgedrückt, dass Japan den Inhalt der Diskussionen zwischen beiden Ländern über eine eventuelle Teilnahme von Präsident Moon Jae-in an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio und einen möglichen bilateralen Gipfel aus diesem Anlass „einseitig“ durchsickern lässt.Ein Beamter des Außenministeriums in Seoul sagte am Sonntag, dass beide Länder auf diplomatischem Wege über Möglichkeiten zur Nutzung der Olympischen Spiele für eine Lösung anstehender bilateraler Probleme diskutiert hätten. Es sei wahr, dass beide Seiten die Möglichkeit eines Gipfeltreffens unter der Voraussetzung überprüft hätten, dass dies Impulse für die Lösung anstehender Fragen geben würde und Formalitäten angemessen erfüllt seien.Man drücke jedoch starkes Bedauern darüber aus, dass der Inhalt der Konsultationen zwischen den diplomatischen Behörden beider Staaten unter Berufung auf japanische Regierungsbeamte in japanischen Medien durchsickere, und zwar aus japanischer Sicht, sagte er weiter. In dieser Situation könnten die Gespräche zwischen beiden Regierungen kaum fortgesetzt werden. Seoul fordere Tokio auf, umsichtig vorzugehen.Seoul habe sich bisher gemäß dem Grundsatz, Fragen zur Vergangenheit und eine zukunftsorientierte Zusammenarbeit voneinander getrennt zu behandeln, um eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen bemüht, so das Außenministerium.