Sechs Bewerber ziehen in nächste Runde für Auswahl des Präsidentschaftskandidaten der Regierungspartei ein

Sechs Bewerber haben die erste Runde der Vorwahl zur Aufstellung des Kandidaten der Minjoo-Partei Koreas für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr überstanden.Es sind Choo Mi-ae, Lee Jae-myung, Chung Sye-kyun, Lee Nak-yon, Park Yong-jin und Kim Du-kwan. Yang Seung-jo und Choi Moon-sun schieden aus.Das gab der Wahlausschuss der Regierungspartei am Sonntag bekannt. Für die Ermittlung der verbleibenden sechs Bewerber führte die Partei von Freitag bis Sonntagnachmittag Umfragen unter Parteimitgliedern und allgemeinen Bürgern durch. Der Wahlausschuss gab jedoch weder die Rangliste noch den Stimmenanteil der einzelnen Bewerber bekannt.Die Regierungspartei will am 7. August regionale Abstimmungen starten.