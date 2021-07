Seoul auf Platz elf in Rangliste lebenswerter Städte

Photo : YONHAP News

Seoul hat in einer Rangliste der lebenswerten Städte der Welt den elften Platz belegt.Das habe der Liveable Cities Index 2021 der britischen Zeitschrift „Monocle“ ergeben, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit.„Monocle“ veröffentlicht das Ranking seit 2009 jährlich. Es ist das erste Mal, dass Seoul auf einem oberen Platz landete.Die Zeitschrift teilte mit, dass sie die mit der Situation der Corona-Pandemie nicht zu vereinbarenden Kategorien ausgeschlossen und Städte ausgewählt habe, die trotz der Pandemie die Lebensqualität bewahrten und zur Erholung bereit seien.Seoul verfüge trotz seiner Größe über einen guten Zugang und biete verschiedene Unterhaltungsmöglichkeiten an, hieß es.Die beste Stadt zum Leben ist demnach Kopenhagen, gefolgt von Zürich, Helsinki, Stockholm, Tokio, Wien, Lissabon, Auckland, Taipeh und Sydney. Unter den Zehn-Millionen-Städten zählten lediglich Seoul, Tokio und Los Angeles (Platz 20) zu den Top 20, betonte die Stadtverwaltung.