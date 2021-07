Finanzminister betrachtet höhere Corona-Zuschüsse für Kleinunternehmer als schwierig

Finanzminister Hong Nam-ki sieht wenig Möglichkeiten, die im zweiten Nachtragshaushalt vorgesehenen Corona-Zuschüsse für Kleinunternehmer zu erhöhen.Es sei nicht leicht, die Summe von höchstens neun Millionen Won (7.845 Dollar) pro Kopf zu erhöhen, sagte Hong während seines Besuchs in Venedig. Dort nimmt er am G20-Finanzministertreffen teil.Zugleich äußerte er jedoch, Anpassungen wären im Zuge parlamentarischer Beratungen möglich, sollten sich die vierte Corona-Welle in die Länge ziehen und die verschärften Corona-Regeln lange gelten.Bezüglich des Ausgleichs von Schäden von Kleinunternehmern infolge der verschärften Regeln der sozialen Distanzierung nach dem 7. Juli, dem Tag der Verkündung eines Gesetzes für die Unterstützung von Kleinunternehmern, hieß es, dass man hierfür zuerst die im Zusatzbudget vorgesehenen 600 Milliarden Won (523 Millionen Dollar) einsetzen werde.Sollte dies nicht ausreichen, müsste der Rest im Januar und Februar gezahlt werden. Die zusätzlich erforderlichen Finanzmittel wolle man bei der Aufstellung des nächstjährigen Haushaltsplans einplanen, sagte Hong.Angesichts der Forderung nach einer Lockerung der Standards für Doppelverdienerhaushalte in Bezug auf die geplante Corona-Hilfe für die unteren 80 Prozent der Einkommensskala hieß es, dass die Angelegenheit überprüft werde. Er habe Beamte angewiesen, dabei das bestehende System der Einkommenssteuergutschrift (EITC) zu berücksichtigen, bei dem günstigere Standards für die Doppelverdienerhaushalte angewandt würden.Hinsichtlich der Forderung aus politischen Kreisen nach einer Anpassung des Zusatzbudgets äußerte der Minister, es sei nicht leicht, das Volumen des Nachtragshaushalts zu vergrößern.