Wirtschaft Ausländer verkaufen im Juni koreanische Aktien für 499 Milliarden Won

Ausländer haben im Juni koreanische Aktien im Wert von knapp 500 Milliarden Won verkauft.



Nach Angaben der Finanzaufsicht verzeichneten Ausländer letzten Monat an der südkoreanischen Börse Nettoverkäufe in Höhe von 499 Milliarden Won (435 Millionen Dollar). Damit wurde den zweiten Monat in Folge ein Nettokapitalabfluss verbucht.



Am Kospi-Markt tätigten Ausländer Nettoverkäufe in Höhe von 107 Milliarden Won (93 Millionen Dollar), am Kosdaq-Markt in Höhe von 393 Milliarden Won (343 Millionen Dollar).



Trotzdem legte der Wert der Aktien im Besitz von Ausländern dank Kursanstiegen um 22,2 Billionen Won (19,4 Milliarden Dollar) gegenüber dem Vormonat auf 842,34 Billionen Won (735 Milliarden Dollar) zu. Das entspricht 29,9 Prozent des Gesamtwerts der südkoreanischen Börse.



Unterdessen wurde am Anleihemarkt den sechsten Monat in Folge ein Nettozufluss ausländischer Investitionen verzeichnet. Ausländer tätigten im Juni Nettokäufe in Höhe von 17,8 Billionen Won (15,5 Milliarden Dollar). Nach der Rückzahlung bei Fälligkeit in Höhe von 8,4 Billionen Won (7,3 Milliarden Dollar) beliefen sich die Nettoinvestitionen auf 9,4 Billionen Won (8,2 Milliarden Dollar).