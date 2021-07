Politik Anteil anderer Regionen außer der Hauptstadtregion an Corona-Neuinfektionen steigt auf 27 Prozent

Der Anteil der Regionen ausschließlich der Hauptstadtregion an den Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt weiter.



Südkorea meldete mit Stand 0 Uhr am Montag 1.100 neue Covid-19-Fälle, damit lag der Wert den sechsten Tag in Folge über der 1.000er-Schwelle.



Der Anteil der Gebiete außerhalb der Hauptstadtregion an den lokalen Ansteckungen übertraf 27 Prozent. Noch am Freitag hatte sich der Anteil auf 22,1 Prozent belaufen, heute erreichte der Anteil mit 288 Fällen 27,1 Prozent.



Unterdessen fiel die Zahl der lokalen Neuinfektionen in der Hauptstadtregion auf 775, nachdem am Sonntag über 900 Fälle gemeldet worden waren. In Seoul wurden 402 Fälle bekannt, in der Provinz Gyeonggi 322 Fälle.



Die durchschnittliche tägliche Zahl der Neuinfektionen in der Hauptstadtregion in den letzten sieben Tagen lag bei 476. Damit wird der Richtwert für Stufe 4, die höchste Stufe im aktuellen System der sozialen Distanzierung, weiter übertroffen. Dieser liegt bei 389 Fällen.