Politik Koreanische Kosmetika erleben Boom in Vietnam

Koreanische Kosmetikprodukte werden im vietnamesischen Markt immer beliebter.



Laut einem Bericht des Instituts für Internationalen Handel des Koreanischen Verbandes für Internationalen Handel (KITA) stiegen die Ausfuhren koreanischer Kosmetika nach Vietnam letztes Jahr um 17,6 Prozent auf 227,31 Millionen Dollar. Damit wurde der bisher höchste Stand verzeichnet.



Südkorea erreichte 48,1 Prozent Anteil am vietnamesischen Markt für importierte Kosmetika und hielt sich damit das fünfte Jahr in Folge an der Spitze. Japan folgte mit 16,1 Prozent Anteil, Frankreich mit 10,8 Prozent.



Dem Bericht zufolge wurde neben dem mengenmäßigen Wachstum auch das Ökosystem in Bezug auf südkoreanische Kosmetika-Exporte vielfältiger, unter anderem dank der erweiterten Nutzung digitaler Plattformen und der Ausfuhr von Dienstleistungen.



Kim Bo-kyung, leitende Forscherin beim KITA, sagte, dass ab diesem Jahr nach dem koreanisch-vietnamesischen Freihandelsabkommen stärkere Zollsenkungen für koreanische Kosmetikprodukte gewährt würden. Das werde einheimischen Unternehmen mehr Gelegenheiten bieten. Sie forderte, neben der Wettbewerbsfähigkeit von Produkten auch digitale Plattformen und Contents zu nutzen, um die Exportdynamik kontinuierlich zu beleben.