Ausstellung koreanischer Comics in Belgien eröffnet

Photo : KBS News

In Belgien ist am Freitag (Ortszeit) eine Sonderausstellung koreanischer Comics und Webtoons eröffnet worden.Die Ausstellung „The rise of Korean comics: Manhwa & webtoon“ wurde anlässlich des 120. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Korea und Belgien von der koreanischen Agentur für die Förderung von Comics KOMACON und vom Belgischen Comic-Zentrum organisiert.Die Ausstellung ist dafür gedacht, Menschen in Belgien und anderen europäischen Ländern die 112-jährige Geschichte koreanischer Comics vorzustellen.Die Ausstellung findet bis 9. Januar nächsten Jahres im Belgischen Comic-Zentrum in Brüssel statt.Dabei werden über 90 Comic-Werke von etwa 50 Autoren in fünf Sektionen präsentiert, darunter der Beginn der modernen Comics im Zeitraum von 1909 bis 1945 und Land der Webtoons im Zeitraum von 2000 bis 2021.Mélanie Andrieu, Kuratorin des Comic-Zentrums, sagte, dass die Ausstellung Besuchern ermöglichen werde, wie auf einer Reise die Geschichte und Kultur Koreas zu entdecken.