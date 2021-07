Internationales Koreanisches Kulturzentrum in Vietnam führt Video-Kampagne für Koreanisch-Lernen durch

Das Koreanische Kulturzentrum in Vietnam produziert im Rahmen einer Kampagne für das Erlernen der koreanischen Sprache Interview-Videos.



Wie das Kulturzentrum am Montag mitteilte, wolle es gemeinsam mit der Stiftung des König-Sejong-Instituts (KSIF) insgesamt zwölf Videos herstellen. Darin würden Vietnamesen mit verschiedenen Berufen, darunter Arzt, Rechtsanwalt, Professor, Journalist, Ingenieur und Student, äußern, was die koreanische Sprache für sie bedeute.



Nguyen Thi Hien, Übersetzerin der koreanischen Literatur, äußerte die Hoffnung, dass sich anlässlich der Veranstaltung noch mehr Menschen in Vietnam für die koreanische Kultur und Sprache interessieren würden.



Das Kulturzentrum hat vor, ab der zweiten Juliwoche auf seiner Facebook-Seite und auf YouTube jede Woche ein Video zu veröffentlichen.