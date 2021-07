Präsident Moon ruft Bürger wegen COVID-19 zur Kooperation auf

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Moon Jae-in hat wegen der starken Ausbreitung der COVID-19-Infektionen die Bürger zur Kooperation aufgerufen.Bei einer Sitzung im Präsidialamt in Seoul sagte Moon im Zusammenhang mit den verschärften Regeln für die soziale Distanzierung in der Hauptstadtregion, er äußere Bedauern darüber, dass er die Bürger dazu auffordern müsse, dies noch einmal auszuhalten. Die ab heute geltenden neuen Corona-Regeln seien außer der Sperre die stärksten Maßnahmen, um die Situation so früh wie möglich unter Kontrolle bringen zu können.Das Staatsoberhaupt fügte hinzu, es seien Notmaßnahmen, um weitere Verluste und Schäden zu vermeiden.