Wirtschaft Kospi schließt nach drei Verlusttagen im Plus

Der südkoreanische Hauptindex Kospi hat nach drei Verlusttagen wieder im Plus schließen können.



Der Kospi rückte um 0,89 Prozent auf 3.246,47 Zähler vor.



Zuvor hatte der Kospi an drei Tagen insgesamt 2,64 Prozent eingebüßt, da es Sorgen wegen einer vierten Corona-Welle in Südkorea gibt.



Die Anleger hätten insgesamt an asiatischen Börsen wieder nach Schnäppchen Ausschau gehalten, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.



Offenbar seien sie erleichtert angesichts der Zuversicht der US-Notenbank Fed für die wirtschaftliche Erholung, wurde der Experte weiter zitiert.