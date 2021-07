Präsident Moon trifft ernannten Präfekten You

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat sich am Montag mit Erzbischof Lazarus You Heung-sik getroffen, der als erster Südkoreaner zum Präfekten einer Kongregation ernannt worden war.You wird Ende Juli in den Vatikan aufbrechen, um als Präfekt der Kleruskongregation, eine für Angelegenheiten der Priester und Diakone sowie die Seminare zuständige Zentralbehörde des Vatikans, zu dienen. Papst Franziskus berief ihn im Juni auf diesen Posten.Laut der Sprecherin des Präsidialamtes Park Kyung-mee sagte Moon, er wünsche Papst Franziskus eine schnelle Genesung von seiner jüngsten Operation. Er habe You gebeten, dem Papst seinen Dank dafür zu übermitteln, dass dieser stets für Südkorea bete.You sagte, dass der Papst gut genese, und versprach, Moons Botschaft zu überbringen. Es sei eine große Ehre für ihn und auch für die gesamte koreanische katholische Kirche, dass er zum Präfekten der Kleruskongregation ernannt worden sei.Yous Ernennung weckte die Hoffnung, dass er dazu beitragen könnte, einen Papstbesuch in Nordkorea in die Wege zu leiten.Bei dem Treffen am Montag wurde die Angelegenheit zwar nicht zur Sprache gebracht. Der Erzbischof hatte jedoch zuvor gesagt, er wolle alles in seiner Macht Stehende tun, damit ein Besuch von Papst Franziskus in Nordkorea möglichst bald zustande komme.