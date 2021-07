Erste tropische Nacht in Seoul in diesem Jahr

Photo : YONHAP News

Die Einwohner in Seoul haben die erste tropische Nacht in diesem Jahr erlebt.Das Wetteramt teilte mit, dass es in der Nacht auf Dienstag an vielen Orten einschließlich der Hauptstadt nicht kühler als 25 Grad geworden sei.In Seoul fiel die Temperatur lediglich bis auf 26,3 Grad. Damit erlebten die Hauptstädter 23 Tage früher als letztes Jahr die erste tropische Nacht des Jahres.Von einer tropischen Nacht wird in Südkorea gesprochen, wenn die Temperatur ab 18.01 Uhr bis 9 Uhr am Folgetag nicht unter 25 Grad sinkt.Für die meisten Regionen des Landes wurde eine Hitzewarnung ausgegeben. Bis Donnerstag soll das Quecksilber am Tag auf über 32 Grad klettern, angesichts der hohen Luftfeuchtigkeit soll die gefühlte Temperatur bei über 33 Grad liegen. In einigen südlichen Gebieten und im Binnenland in den zentralen Regionen seien Tageshöchstwerte von über 35 Grad möglich.Das Wetteramt empfiehlt, besonders auf die Gesundheit zu achten, weil es für eine Weile gebietsweise zu tropischen Nächten kommen könnte.