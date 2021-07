Baseballliga KBO unterbricht nach Corona-Ausbruch Saison

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Profi-Baseballliga KBO hat die Saison unterbrochen.Grund sind mehrere Corona-Infektionsfälle bei Vereinen.Die Entscheidung fällte die Korea Baseball Organisation am Montag in einer dringlichen Vorstandssitzung. An der Sitzung hatten die Chefs von allen zehn Klubs teilgenommen.Die Entscheidung war jedoch umstritten, es habe während der dreistündigen Sitzung hitzige Debatten gegeben. Schließlich wurde entschieden, alle Spiele, die zwischen Dienstag und Sonntag angesetzt waren, zu vertagen. Auch die Spiele der unterklassigen Futures League, die zwischen Dienstag und Mittwoch der kommenden Woche stattfinden sollten, werden verschoben.Die KBO will den Ligabetrieb am 10. August nach der Olympia-Pause fortsetzen. Wegen der olympischen Spiele sollten die KBO-Klubs vom kommenden Montag bis zum 9. August ohnehin pausieren.Mit Stand Montag gab es fünf Infektionsfälle bei den NC Dinos und den Doosan Bears. Mehrere Partien hatten wegen der Corona-Fälle bereits abgesagt werden müssen.