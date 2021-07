Zahl der extrem heißen Tage und Nächte in den letzten zehn Jahren um drei gestiegen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in den letzten zehn Jahren drei bis vier Tage mehr mit extremer Hitze und tropischen Nächte im Jahr registriert, als im Durchschnitt der vergangenen 48 Jahre.Das südkoreanische Wetteramt KMA stellte bei einem Vergleich der Wetterdaten fest, dass zwischen 2011 und 2020 durchschnittlich an 14 Tagen große Hitze herrschte. Die Zahl der extrem heißen Tage stieg um 3,9 verglichen mit dem Durchschnitt im Zeitraum von 1973 bis 2020, der bei 10,1 Tagen liegt.Die Zahl der tropischen Nächte nahm von 5,7 Tagen um 3,3 auf neun Tage zu.Am heißesten war es in dem untersuchten Zeitraum von 48 Jahren im Jahr 2018. An 31 Tagen war es sehr heiß, an 16,6 Tagen gab es tropische Nächte. In dem Jahr erreichte die Zahl der Hitzepatienten 4.526, das war im letzten Jahrzehnt der Spitzenwert.Auch heute gilt für die meisten Regionen eine Hitzewarnung. Das Wetteramt rechnet im weiteren Wochenverlauf mit viel Hitze und tropischen Nächten.