Südkorea meldet 1.150 neue Covid-19-Fälle

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea liegt mittlerweile seit einer Woche über der 1.000er-Schwelle.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 1.150 Neuansteckungen nachgewiesen.Es gab 1.097 lokale Infektionen und 53 eingeschleppte Fälle. Die Gesamtzahl der bisher erfassten Covid-19-Fälle im Land stieg auf 170.296.Über 70 Prozent der lokalen Infektionen wurden in der Hauptstadtregion bekannt. Seoul meldete 414 Fälle, die Provinz Gyeonggi 313 und Incheon 67.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf kletterte um acht auf 146. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um zwei auf 2.046. Die Letalitätsrate liegt bei 1,2 Prozent.Bisher erhielten 30,4 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes ihre erste Corona-Impfung. Der Anteil der vollständig Geimpften liegt bei 11,6 Prozent.Die Behörden stufen die aktuelle Infektionslage als sehr ernsthaft ein. Bei 80 Prozent der Infektionen liefen noch Untersuchungen zu Kontakten mit Infizierten oder Übertragungsrouten, hieß es. Die Delta-Variante mache 63 Prozent der festgestellten Fälle der Virusvarianten aus.Zudem stieg die durchschnittliche tägliche Zahl der lokalen Neuinfektionen um 51 Prozent verglichen mit der Vorwoche, die Reproduktionszahl stieg von 1,2 auf 1,24.