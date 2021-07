USA weiterhin besorgt über Menschenrechtssituation in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die USA sind nach Angaben ihres Außenministeriums weiterhin über die Menschenrechtssituation in Nordkorea besorgt.Das sagte ein Ministeriumssprecher gegenüber der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap am Montag. Anlass für das Interview war Kritik Nordkoreas, wonach die USA humanitäre Hilfe für politische Zwecke benutzten.Die USA wüssten von dieser Bemerkung. Nordkorea beute sein eigenes Volk aus und zweckentfremde Mittel, um seine illegalen Programme für nukleare und ballistische Waffen voranzutreiben.Auch habe Nordkorea bedeutende Hürden für Hilfslieferungen geschaffen, indem die Grenze geschlossen worden sei und Hilfsangebote abgelehnt würden.Darüber hinaus sei die Anzahl der Personen reduziert worden, die für die Umsetzung und Überwachung bestehender humanitärer Programme verantwortlich seien, wurde der Sprecher zitiert.Aus dem nordkoreanischen Außenministerium gab es jüngst die Kritik, dass Washington humanitäre Hilfe zur Einmischung in interne Angelegenheiten anderer Länder benutze, indem die Unterstützung mit den Menschenrechten verknüpft werde.