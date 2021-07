„Butter“ von BTS führt Billboard Hot 100 siebte Woche in Folge an

Photo : YONHAP News

„Butter“ von BTS hält sich bereits die siebte Woche in Folge an der Spitze der Billboard Single-Charts.„Billboard“ gab am Montag (Ortszeit) bekannt, dass „Butter“ in den dieswöchigen Hot 100 Charts auf Platz eins rangiere.„Butter“ war nach der Veröffentlichung am 21. Mai direkt auf dem Spitzenplatz in die Hot 100 Charts eingestiegen. Der zweite auf Englisch gesungene Song von BTS hält sich seitdem an der Spitze.Von den bislang 54 Liedern, die gleich in der ersten Woche nach der Veröffentlichung an die Spitze in die Hot 100 kletterten, führt „Butter“ als achtes Lied sieben Wochen in Folge die Hitparade an.Große Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob auch der am 9. Juli veröffentlichte neue Song von BTS, „Permission to dance“, die Spitzenposition erreichen kann.