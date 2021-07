Koreanische Post hebt im September Portopreise an

Photo : YONHAP News

Die Portogebühren in Südkorea steigen am 1. September um 50 Won.Das Porto für einen Brief mit einem Gewicht von 5 bis 25 Gramm steigt von 380 Won auf 430 Won und für Briefe bis 50 Gramm von 400 auf 450 Won. Im Falle nicht standardisierter Post steigt das Porto bis zu einem Gewicht von 50 Gramm von 470 auf 520 Won. Wiegt die Sendung über 50 Gramm, wird an dem aktuellen Gebührensystem festgehalten.Korea Post teilte mit, dass sie entsprechende Änderungen heute angekündigt habe.Begründet wird die Anhebung mit stark wachsenden Defiziten. Die digitale Wende habe weniger Postaufkommen zur Folge, der Betriebsverlust im vergangenen Jahr habe 123,9 Milliarden Won (108 Millionen Dollar) betragen, hieß es.Die Zahl der Postlieferungen in Südkorea sank kontinuierlich, und zwar von 4,9 Milliarden im Jahr 2010 auf vier Milliarden 2015 und 3,1 Milliarden 2020.