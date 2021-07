Politik UN-Bericht: Vier von zehn Nordkoreanern unterernährt

Vier von zehn Einwohnern in Nordkorea leiden laut einem UN-Bericht an Unterernährung.



Die UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO), der Internationale Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD), das UN-Kinderhilfswerk (UNICEF), das Welternährungsprogramm (WFP) und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlichten gemeinsam den Bericht „Die Situation der Nahrungssicherheit und Ernährung in der Welt 2021“.



10,9 Millionen Menschen in Nordkorea, 42,4 Prozent der Gesamtbevölkerung, seien im Zeitraum von 2018 bis 2020 unterernährt gewesen, heißt es.



Die entsprechende Zahl stieg von 8,1 Millionen oder 33,8 Prozent der Bevölkerung im Zeitraum von 2004 bis 2006 um fast neun Prozentpunkte.



Schlechter als Nordkorea stehen Somalia (59,5 Prozent), die Zentralafrikanische Republik (48,2 Prozent), Haiti (46,8 Prozent), Jemen (45,4 Prozent) und Madagaskar (43,2 Prozent) dar.



Die FAO stufte in einem getrennten Bericht Nordkorea erneut als Land ein, das Nahrungsmittelhilfe von außen benötigt. Insgesamt 45 Staaten einschließlich Nordkoreas stehen auf der Liste der Länder, die angesichts ihrer Nahrungsmittelknappheit auf Hilfe angewiesen sind.