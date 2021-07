Börse in Seoul legt zweiten Tag in Folge zu

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Dienstag den zweiten Tag in Folge zulegen können.Der Kospi gewann 0,77 Prozent auf 3.271,38 Zähler hinzu.Der Kospi sei bereits gut in den Handel gestartet, obwohl die strengeren Corona-Regeln im Großraum Seoul Sorge bereiteten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Grund für den Optimismus an den Börsen weltweit war demnach die Hoffnung auf gute Quartalsdaten von großen US-Finanzfirmen.Am Montag hatten die drei großen Börsen in den USA, Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 neue Rekordstände erreicht.Der Anstieg der chinesischen Exporte um 32 Prozent im Juni habe zusätzliche Hoffnung auf eine schnelle Erholung der großen Volkswirtschaften von den Folgen der Pandemie geschürt.Es habe mehrere Kurstreiber gegeben, darunter die Rallye in den USA und die starke Landeswährung Won. Auch große Hoffnungen im Zusammenhang mit dem Abschneiden der koreanischen Unternehmen im zweiten Quartal sowie Chinas über den Erwartungen liegende Ausfuhren zählten hierzu, sagte Lee Kyung-min von Daeshin Securities gegenüber Yonhap.