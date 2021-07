Südkorea hofft auf fünf olympische Goldmedaillen am 24. Juli

Photo : YONHAP News

Südkorea hofft auf fünf olympische Goldmedaillen gleich zu Beginn der Tokio-Spiele am 24. Juli.Das wäre ein erster großer Schritt auf dem Weg zu dem Ziel, in der Gesamtwertung unter die ersten Zehn zu kommen.Das koreanische Sport- und Olympiakomitee teilte mit, dass die Mannschaft schon am Tag nach der Eröffnung im Bogenschießen, Schießen, Fechten und Taekwondo Goldmedaillen gewinnen wolle.Die erste Chance auf Gold gebe es im Schießen. Der vierfache Olympia-Sieger Jin Jong-oh wolle in der um 15.30 Uhr beginnenden Disziplin Luftpistole 10 Meter siegen.Im Bogenschießen will Südkorea alle fünf Wettbewerbe gewinnen. Um 16.45 Uhr beginnt das Mixed-Finale, bei dem die Bogenschützinnen und -schützen es ganz nach oben auf das Siegertreppchen schaffen wollen.Um 21.30 Uhr beginnt das Finale im Taekwondo der Frauen in der Klasse bis 49 Kilogramm sowie bei den Herren in der Klasse bis 59 Kilogramm. In dem Wettbewerb gehen Sim Jae-young und Jang Jun mit Siegchancen an den Start.Um 21.28 Uhr beginnt außerdem das Finale im Säbel-Fechten der Männer. Der Südkoreaner Oh Sang-uk zählt zu den Goldfavoriten.