USA: Japan und Südkorea müssen Streit wegen Dokdo friedlich beilegen

Photo : YONHAP News

Die USA haben im Streit zwischen Japan und Südkorea wegen der Felseninseln Dokdo erneut eine friedliche Lösung angemahnt.Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte am Dienstag der Nachrichtenagentur Yonhap, dass die Frage der Souveränität über die Liancourt-Felsen zwischen Südkorea und Japan auf friedliche Weise geklärt werden müsse.Anlass für das Interview war Südkoreas Protest, nachdem Japan in einem offiziellen Regierungspapier erneut Besitzanspruch auf die Felseninseln angemeldet hatte.Südkorea hatte am Dienstag scharf gegen eine Passage im neuen japanischen Verteidigungsweißbuch protestiert, nach der Dokdo japanisches Gebiet sei. Um den Protest zu übermitteln, war ein Vertreter der japanischen Botschaft einbestellt worden.