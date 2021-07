Erwerbstätigenzahl vierten Monat in Folge gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im Juni den vierten Monat in Folge gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes waren im Juni 27,63 Millionen Menschen berufstätig. Das sind 582.000 mehr als ein Jahr zuvor.Das Land verzeichnete damit seit März vier Monate in Folge einen Beschäftigungszuwachs, nachdem die Zahl der Erwerbstätigen seit März letzten Jahres aufgrund der Corona-Pandemie stets geschrumpft war.Die Beschäftigungsquote bei den über 15-Jährigen verbesserte sich um 0,9 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 61,3 Prozent. Die Quote in der Altersgruppe von 15 bis 64 Jahren kletterte um 1,2 Prozentpunkte auf 67,1 Prozent.Die Arbeitslosenzahl schrumpfte um 136.000 auf 1,09 Millionen. Die Arbeitslosenquote sank um 0,5 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent.Ähnliche Trends wie im Mai setzten sich fort, so die Behörde. Infolge der Konjunkturerholung, der Aufrechterhaltung der Corona-Regeln und eines Basiseffekts habe die Zahl der Erwerbstätigen zugenommen, während die Zahl der Arbeitslosen und der wirtschaftlich inaktiven Bevölkerung zurückgegangen sei.