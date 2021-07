Einschaltquote von Fußballspiel zwischen Südkorea und Argentinien erreicht 8,3 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Einschaltquote eines Fußball-Testspiels zwischen Südkorea und Argentinien im Vorfeld der Olympischen Spiele in Tokio hat acht Prozent übertroffen.Laut Nielsen Korea, einer Firma zur Ermittlung der Einschaltquoten, betrug die Einschaltquote des Spiels im Landesschnitt 8,3 Prozent. KBS 2TV übertrug das Spiel am Dienstagabend exklusiv. In Busan erreichte die Quote 10,1 Prozent.Das Freundschaftsspiel zwischen der südkoreanischen Olympiamannschaft von Trainer Kim Hak-bum und Argentinien endete mit einem 2:2-Unentschieden. Das Spiel fand in Yongin in der Provinz Gyeonggi statt.Es war das erste offizielle Spiel Südkoreas, nachdem der 22-köpfige Kader für das olympische Fußballturnier endgültig festgelegt worden war.